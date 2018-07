Santos procura volante Fernando Bob e Ponte cobra dívida por Rildo

Antes de depositar a multa rescisória do volante, entretanto, o Santos precisa pagar à Ponte Preta R$ 485 mil relativos ao empréstimo do atacante Rildo. Deste total, R$ 85 mil são apenas de juros.

Fernando Bob foi revelado no Fluminense, onde sagrou-se campeão brasileiro em 2010. Depois passou por Atlético-GO e Vitória por empréstimo antes de chegar à Ponte, em 2013. No Moisés Lucarelli, conquistou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e ajudou na conquista do acesso à Série A do Brasileirão, no ano passado. "Ele 27 anos e, sem dúvida, atravessa a sua melhor forma física e técnica", atesta o técnico Guto Ferreira.

GILSON FORA - O gerente de futebol Gustavo Bueno lamentou a perda do lateral-esquerdo Gilson, que pertence ao Cruzeiro e que pode se transferir para o Coritiba. "Eles (o Coritiba) ofereceram um contrato de três anos e o dobro de salário. Não podemos sair do nosso patamar salarial".