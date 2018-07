Santos promete apostar em Leandro Damião como garoto-propaganda

SÃO PAULO - Leandro Damião vai além de ser apenas o principal reforço do Santos para a próxima temporada e é também o mais novo garoto-propaganda do elenco. O clube promete usar o camisa 9 como personagem de campanhas publicitárias para aumentar os adeptos do programa de sócio-torcedor e buscar o público jovem. A estratégia é explorar a imagem da comemoração típica do atacante, em que coloca os dedos sobre a boca para simular um bigode, em homenagem ao pai, Natalino.

A primeira demonstração desse marketing está marcado para o próximo dia 9, quando o jogador mais caro da história do futebol brasileiro (R$ 41 milhões) será apresentado oficialmente. O Santos afirma ainda não ter escolhido o lugar, mas já deixou certo que não vai usar nem a Vila Belmiro e nem o CT Rei Pelé.

"Vamos brincar bastante com o bigode da comemoração dos gols. Queremos fazer algo mais descontraído, do estilo do jogador, já para atrairmos os meninos a torcedores se aproximarem do time", explicou o gerente de marketing do clube, Fernando Montanha. O mesmo mote deve ser usado para campanhas com o intuito de ampliar as adesões ao programa de sócio-torcedor, que possui atualmente 55 mil participantes adimplentes. Toda essa estratégia já é discutida entre o clube e o estafe do jogador.

A contratação veio em um momento importante. O Santos planeja em 2014 criar embaixadas do programa de sócio-torcedor em cada capital brasileira, além de unidades do interior de São Paulo e do Paraná. Além disso, a receita com os torcedores será importante para manter o cofre do clube movimentado durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo, quando os times ficarão sem jogar e sem receita de bilheteria