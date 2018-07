Santos promete buscar zagueiro experiente para reforçar o elenco

A diretoria do Santos quer contratar um zagueiro experiente para a próxima temporada. O objetivo do presidente Modesto Roma Junior é encontrar um jogador para suprir a saída de Werley, que acabou o período de empréstimo, e a lesão de David Braz, que com um problema na coxa esquerda, vai perder pelo menos o primeiro mês da temporada.

Semanas atrás o clube chegou a tentar como reforço Gum, do Fluminense, mas a tentativa não avançou. O pouco dinheiro em caixa também dificulta a procura por contratações. O setor, porém, contará com o retorno de Alan Santos, que terminou o período de empréstimo ao Avaí e retorna ao time paulista para ser avaliado.

A preferência é por buscar algum jogador mais experiente. "Reconhecemos que Leonardo e Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Lucas Verissimo, que vêm da nossa base, são muito bons, mas hoje precisamos de alguém com mais rodagem", disse o presidente do clube. Outra opção para a diretoria será observar a equipe que a partir de sábado começa a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem se destacar na competição, poderá ser integrado ao time principal.