Santos promete mais um jogador de seleção para 2011

SANTOS - O Santos se apressa no acerto dos últimos detalhes para anunciar a contratação de mais um jogador de meio-campo de nível de seleção brasileira, antes do Natal. O nome do reforço pretendido é mantido em sigilo, mas comenta-se no clube que tanto pode ser Lucas como Anderson, brasileiros que atuam respectivamente pelo Liverpool e Manchester United, ambos da Inglaterra.

A informação foi dada pelo presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro. "Certamente trata-se de um craque de seleção brasileira para jogar no melhor time do mundo, que é o Santos", afirmou o presidente santista. Ele acrescentou que o ciclo de contratações visando à conquista da Copa Libertadores de 2011 ainda não está encerrado.

A respeito de Zé Roberto, o dirigente mostrou-se orgulhoso pela preferência manifestada pelo jogador de um dia voltar a jogar pelo Santos, porém não demonstrou otimismo quando ao seu retorno ao futebol brasileiro tão cedo. "Zé Roberto está bem no Hamburgo e tem contrato em vigência", desconversou.

No final do mês passado, o Santos acertou o retorno do meia Elano, que disputou a Copa do Mundo da África do Sul. Os volantes Willians, do Flamengo, e Marcos Assunção, do Palmeiras, estão no alvo da diretoria santista. O clube aposta nas contratações e nos destaques do atual grupo, como Neymar e Ganso, para brigar pelo título da Libertadores.