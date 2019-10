Santos promete personalidade e atenção em novo clássico com o Corinthians

O Santos não enfrentou nenhum time mais vezes em 2019 do que o Corinthians. Com um amistoso para abrir a temporada, três compromissos pelo Campeonato Paulista, sendo dois pelas semifinais, e os duelos pelo Brasileirão, os times se conhecem bem e farão neste sábado o sexto confronto do ano.

O duelo, marcado para a Arena Corinthians, será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo disputado em um estádio onde o Santos só venceu o rival uma vez em 11 compromissos, na Copa do Brasil de 2015. E para melhorar esse retrospecto, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan destaca a necessidade de o time ter personalidade para se impor diante do rival, que contará com o apoio da sua torcida em mais um clássico de torcida única. Além disso, destacou a necessidade de atenção aos detalhes em um duelo no qual os times se conhecem tão bem.

"Esperamos um jogo bem disputado. A equipe deles não está em um bom momento, mesmo brigando pela Libertadores. Sabemos que clássico é decidido em detalhes, então quem tiver mais personalidade dentro de campo vai vencer a partida. Esperamos que, com o trabalho da semana, possamos conquistar mais uma vitória", afirmou Felipe Jonatan, ao site oficial do Santos.

O lateral-esquerdo não atua pelo time desde 5 de outubro, em triunfo sobre o Vasco, em São Januário, depois se apresentando para defender a seleção pré-olímpica em dois amistosos. Na sequência, não foi aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli nas partidas diante de Ceará e Atlético Mineiro.

Na expectativa de voltar a defender o Santos, Felipe Jonatan celebrou a semana cheia de treinos na preparação para a equipe se recuperar da derrota para o Atlético-MG. "É uma semana decisiva. Todo mundo quer ganhar clássico. Estamos bem focados e determinados para encontrar o rumo das vitórias. Estamos em um bom momento. Essa semana está sendo bem proveitosa, e, se Deus quiser, chegaremos lá (Arena Corinthians) no sábado para conquistar os três pontos", disse.