Santos promete ser ofensivo e inteligente para superar o Barcelona

O Santos não quer se escorar na pequena vantagem obtida com o empate em 1 a 1 na primeira partida contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, na semana passada, para definir a classificação da equipe à semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O apoio da torcida - que esgotou a capacidade de ingressos colocados à venda - também é apontado como importantíssimo para o sucesso do time.

Os jogadores têm dito em entrevistas nos últimos dias, durante a preparação do time para o confronto, que a intenção é manter a postura ofensiva para buscar a vitória dentro de casa - o empate por 0 a 0 garantiria o clube brasileiro na próxima fase da competição continental.

O elenco classifica o Barcelona-EQU como um time fisicamente forte, rápido e que comete muitas faltas. Mas aposta na criatividade de seus jogadores, conforme disse o volante Emiliano Vecchio em entrevista coletiva nesta terça-feira, antes do treino da equipe no CT Rei Pelé, em Santos. "Nós respeitamos muito eles, mas estamos jogando em casa e o Santos tem uma história que vamos fazer respeitar amanhã (quarta)", ressaltou o argentino.

Emiliano Vecchio deverá ser o substituto de Renato, que está contundido. Outro desfalque importante do Santos para o duelo será o meia Lucas Lima, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida realizada no Equador. Para o lugar do camisa 10 santista, o treinador Levir Culpi poderá utilizar Léo Cittadini ou Jean Mota.

No ataque, o treinador terá força máxima. O colombiano Jonathan Copete, livre de dores na perna esquerda e que não participou do primeiro jogo contra o Barcelona-EQU, estará de volta à equipe. Ricardo Oliveira e Bruno Henrique complementarão o setor ofensivo do time brasileiro.

Já o Barcelona-EQU busca a primeira vitória contra o Santos em sua história. O time equatoriano eliminou o Palmeiras nas oitavas de final do torneio (em decisão por pênaltis, após vencer em casa e perder em São Paulo pelo placar mínimo) e tem fama de atuar melhor como visitante nesta Libertadores. Na fase de grupos, venceu Estudiantes, na Argentina, e Botafogo, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x BARCELONA-EQU

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Vecchio e Léo Cittadini (Jean Mota); Jonathan Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

BARCELONA-EQU - Banguera; Pedro Velasco, Aimar, Arreaga e Beder Caicedo; Gabriel Marques, Matías Oyola e Damián Díaz; Esterilla, Marcos Caicedo e Jonatan Álvez. Técnico: Guillermo Almada.

ÁRBITRO - Victor Hugo Carrillo (Fifa/Peru).

HORÁRIO - 21h45.

TRANSMISSÃO - FOX Sports

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).