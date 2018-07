Santos provoca corintianos com drible de Ricardo Oliveira

A página oficial do Santos na rede social Facebook fez uma provocação ao Corinthians após a vitória por 2 a 0, no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Logo abaixo da foto do drible do atacante Ricardo Oliveira que deixou o zagueiro Yago no chão, no segundo gol santista, a legenda dizia aos santistas: "Bom dia, nação santista. Já está na hora de levantar".

O lance aconteceu no final do jogo e definiu o fim da invencibilidade do Corinthians no Campeonato Paulista. Ricardo Oliveira, um dos melhores do Santos no jogo, fez os dois gols da vitória. "Sempre falei: sempre que eu vestir essa camisa o Santos vai me ter 100%", afirmou Ricardo Oliveira.

BOM DIA, NAÇÃO SANTISTA ☀Já está na hora de levantar. Publicado por Santos Futebol Clube em Segunda, 7 de março de 2016

A afirmação do atacante foi feita na tarde desta segunda-feira na Vila Belmiro. O atacante doou a chuteira especial pelos seus 100 jogos no Santos para o Memorial de Conquistas do Santos. "Deixar aqui partiu de mim, entendendo que a torcida me fez a homenagem. Eu me sinto honrado", afirmou o atacante.