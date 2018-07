Santos quer antecipar renovação contratual de Neilton

SANTOS - Neilton, uma das revelações do novo Santos, tem o valor dos direitos fixados em R$ 15 milhões e mais quatro meses para decidir o seu destino. Como seu contrato terminará no dia 30 de maio de 2014, no fim de novembro o jovem atacante, autor de quatro gols em 10 jogos como titular, poderá assinar pré-contrato com outro clube. Mas, se depender Neilton, dos dirigentes do clube e do seu empresário, ele fica onde está.

"Quero continuar no Santos, ganhar títulos e fazer história", disse o sempre sorridente Neilton. O seu empresário, Roberto de Almeida, confirma a informação da diretoria santista de que está agendada para a próxima semana uma reunião para antecipar a renovação do contrato de atacante, que passará a ganhar salário de titular do time de cima.

O Santos tem 70% dos direitos econômicos do jogador e os outros 30% são do seu agente. Jogador e empresário desconhecem o suposto interesse do Tottenham, da Inglaterra. De acordo com um site inglês, o clube estaria disposto a oferecer R$ 23,5 milhões para tirar o garoto da Vila Belmiro.

Depois de fazer dois gols na vitória por 4 a 1 contra a Portuguesa, por muito pouco Neilton não saiu de campo como herói no domingo passado, com mais dois gols e nova vitória do Santos, derrubando o último invicto do Campeonato Brasileiro. O atacante fez o primeiro, mas perdeu o que seria o terceiro do seu time, que ganhava por 2 a 1 do Coritiba.