Santos quer anunciar atacante argentino e volante do Audax

Após o título paulista conquistado no último domingo, o Santos já começou a busca por reforços para o Campeonato Brasileiro. Emiliano Vecchio, atacante argentino que está no Catar, e o volante Yuri, do Audax, podem ser anunciados ainda nesta semana como reforços.

A negociação com o argentino está mais avançada. Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, disse que poderia anunciar a contratação do jogador nesta segunda-feira. Vecchio tem 27 anos e está no Qatar SC. O contrato dele termina em junho.

Já Yuri é mais um jogador do Audax que irá deixar o time de Osasco após a ótima campanha no Campeonato Paulista. É uma indicação do próprio técnico Dorival Júnior, que elogiou o talento do jogador.

"Precisamos buscar elementos para nos fortalecer. Teremos dificuldades, porque perderemos jogadores importantes para a seleção brasileira", afirmou o técnico Dorival Júnior.

O Santos já fechou com o atacante Rodrigão, do Campinense, e também com o zagueiro Fabián Noguera, que está no Banfield, da Argentina.