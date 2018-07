Santos quer aproveitar ausência de fator casa diante do Vasco

O Santos tem um importante desafio neste domingo, às 16h, na tentativa de embalar de vez no Campeonato Brasileiro. Encara o Vasco no Engenhão, no Rio, em confronto que será realizado com os portões fechados.

Punido pela briga de seus torcedores no estádio de São Januário, no sábado passado, após a derrota no clássico para o Flamengo, o Vasco teve seu estádio interditado e foi obrigado a jogar na casa do Botafogo sem presença de torcida. Fator que pode auxiliar o Santos a conquistar sua terceira vitória consecutiva na competição e a se firmar de vez entre os três primeiros colocados.

Apesar da derrota no clássico, o Vasco faz uma excelente campanha em casa, com cinco vitórias em sete partidas. O time carioca ainda vem embalado pela boa goleada sobre o Vitória, fora de casa, por 4 a 1. Mas, com os portões fechados, deve perder parte de seu ímpeto.

Ainda assim, o elenco do Santos se mostra cauteloso ao comentar o "benefício". "Infelizmente o jogo será de portões fechados, mas, independentemente disso, será uma partida difícil. A equipe do Vasco é muito qualificada. Jogando fora de São Januário, ou não, teremos dificuldades", comentou o meia Lucas Lima.

Retornando após cumprir suspensão na última partida, o meia avalia que o mais importante é ter os jogadores plenamente recuperados após a desgastante vitória sobre o Atlético-MG, na quarta-feira. "Estamos focados no que temos de fazer. Vamos descansar os guerreiros que atuaram no último jogo para chegar com disposição e fazer um bom resultado."

Levir Culpi pode ter problemas no gol. Vanderlei ainda é dúvida. O reserva imediato, Vladimir, está fora por lesão.

FICHA TÉCNICA

VASCO x SANTOS

VASCO: Martín Silva; Madson, Rafael Marques, Paulão e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Picachu, Wagner e Nenê; Thalles. Técnico: Ednelson Silva (interino).

SANTOS: Vanderlei (João Paulo); D. Guedes, L. Veríssimo, D. Braz e J. Mota; L. Donizete, T. Maia e L. Lima; Copete, Kayke e B. Henrique. Técnico: Levir Culpi

Juiz: Dewson Freitas (PA)

TV: Pay-per-view.

Horário: 16 horas

Local: Engenhão, no Rio.