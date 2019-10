Santos quer aproveitar crise do Inter para vencer a 4ª seguida

Embalado pela vitória contundente no clássico diante do Palmeiras e animado com a possibilidade de engatar a quarta vitória consecutiva, o Santos visita o Internacional neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time ainda está muito longe do Flamengo, oito pontos atrás, mas ainda acredita na possibilidade de título e busca vencer para manter a caça ao rival.

A principal dúvida na escalação é a presença de Gustavo Henrique. O defensor sofreu uma entorse no tornozelo direito no duelo contra o Palmeiras e não participou dos últimos treinamentos com o restante do elenco no CT Rei Pelé. Caso ele não possa atuar, será substituído por Luiz Felipe ou Felipe Aguilar.

Se o atleta for vetado, ampliará uma longa lista de desfalques confirmados no time de Jorge Sampaoli. Sánchez está suspenso (Evandro deve jogar) e Soteldo, Derlis González, Felipe Jonatan e Cueva, que servem as suas respectivas seleções.

Sampaoli não informou se vai manter o 4-4-2 ou voltará a utilizar o esquema com três zagueiros. O treinador, que raramente escala o mesmo time mais de uma vez, também não deu pistas de quem vai escalar no meio de campo. Alison e Jean Mota brigam pela vaga.

O Internacional está em crise, instaurada com os maus resultados seguidos e que derrubaram o técnico Odair Hellmann. A equipe colorada tenta se reerguer após quatro resultados ruins – dois empates e duas derrotas – e, com isso, voltar a brigar por uma vaga dentro do grupo dos quatro melhores que garantem um lugar na fase de grupos das Copa Libertadores.

Hoje, o Inter soma 38 pontos no momento e começou a ver ameaçada até a sua vaga na fase preliminar do torneio intercontinental em razão dos tropeços em sequência.

Enquanto a diretoria não define o substituto de Hellmann, a equipe será comandada pelo interino Ricardo Colbachini.

Em seu primeiro desafio, Colbachini tem problemas na defesa e no ataque. Emerson Santos sentiu uma lesão na virilha esquerda e deve ser baixa, assim como Rodrigo Moledo, lesionado. Bruno Fuchs, que poderia ser opção para a retaguarda, está com a seleção olímpica. Assim, a tendência é de que Klaus seja o titular ao lado de Víctor Cuesta na zaga.

No ataque, Rafael Sóbis e William Pottker estão fora por lesão e Paolo Guerrero não joga porque está com a seleção peruana. Em contrapartida, D’Alessandro está recuperado de lesão muscular e deve voltar ao time titular.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL x SANTOS

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Klaus, Victor Cuesta e Zeca (Uendel); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede. Técnico: Ricardo Colbachini.

SANTOS - Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Aguilar) e Jorge; Pituca, Jean Mota e Evandro; Marinho, Sasha e Tailson. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

HORÁRIO - 16h

NA TV - TNT e Globo.