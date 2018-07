Santos quer atacante e técnico do Newell's Old Boys

SANTOS - O Santos quer duas novas contratações nos próximos dias: o atacante Scocco, do Newell''s Old Boys, e o lateral-esquerdo Mena, do Universidad de Chile. Com a ajuda do fundo inglês de investimentos que detinha parte dos direitos de Felipe Anderson, os santistas levaram para a Vila Belmiro o lateral-direito Cicinho, da Ponte Preta.

Ignacio Martín Scocco tem 28 anos, 1m75 de altura, é destro e ficará livre para assinar com o Santos após o dia 30, quando termina o seu contrato com o Newell''s. Com passagens pelo Puma, do México, AEK Atenas, da Grécia, e Al Ain, dos Emirados Árabes, ele é um dos maiores destaques de futebol argentino no momento. Mesmo se Scocco não for contratado, o Santos pretende vender ou emprestar Miralles, que ganha mais de R$ 500 mil por mês, e Patito Rodriguez, cujo contrato vai até julho de 2016.

O Santos também dá como certa a contratação do sucessor de Muricy Ramalho, o argentino Gerardo Martino, treinador do Newell''s Old Boys. Os detalhes pendentes foram acertados no fim de semana, na viagem do vice-presidente Odílio Rodrigues à Argentina. O que se comenta no clube é que ele vai ganhar R$ 350 mil mensais.

Martino já avisou que não fica no Newell''s após a participação do clube na Libertadores e inclusive já tem o substituto escolhido: Jesus Alfredo, que será promovido do sub-20. O clube argentino vai disputar as semifinais da competição contra o Atlético-MG, nos dias 3 e 10 de julho, e se for finalista, Martino ficará livre depois de 24 de julho.