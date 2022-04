Santos quer confirmar boa fase no Brasileirão frente ao América-MG na Vila

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Santos quer provar que a má fase do Paulistão acabou e que brigará pelas primeiras posições no torneio nacional. Para isso, buscará a vitória no confronto diante do América Mineiro, marcado para este domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela terceira rodada.

O Santos vem surpreendendo positivamente neste início de Brasileirão, muito pelo quase rebaixamento no Paulistão. Na estreia, empatou por 0 a 0 com o Fluminense, em pleno Maracanã, e, na sequência, bateu o Coritiba, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Com isso, está com quatro pontos, em boa situação na tabela de classificação.

O América Mineiro vem dividindo as atenções do torneio com a sua primeira Copa Libertadores da América. De altos e baixos na temporada, começou o Brasileirão perdendo para o Avaí, em Florianópolis, por 1 a 0. Na rodada seguinte, fez um de seus melhores jogos no ano, ao bater o Juventude, por 4 a 1, no Independência.

O América vem tendo um retrospecto positivo diante do Santos. Nos últimos quatro confrontos entre as equipes, o clube mineiro venceu todos, dois pelo Brasileirão de 2018 e dois na temporada passada.

Devido ao desgaste pela sequência de jogos e as longas viagens, o técnico Fabián Bustos revelou que poupará jogadores apenas por necessidade. O treinador quer aproveitar o bom momento da equipe no Brasileirão para se posicionar bem na tabela de classificação. Nomes como os de Rodrigo Fernández e Vinicius Zanocelo devem retornar ao time titular.

As novidades, em relação ao duelo da Copa do Brasil, não param por aí. Léo Baptistão e Marcos Leonardo também devem retornar. Por outro lado, existe também a possibilidade de poupar alguns nomes, principalmente em cima do sistema defensivo, que vem sendo mantido nos últimos jogos.

"Temos que priorizar a recuperação para ganharmos no domingo em outro torneio. As mudanças estão sendo feitas pela quantidade de jogos. Os jogadores que estão entrando são do mesmo nível dos que saíram. Todos podem jogar", disse o treinador.

O técnico Vagner Mancini tem um leque de desfalques para o duelo contra o Santos. O treinador não terá o meia Matheusinho, suspenso, além dos lesionados, aqui a lista é grande e conta com: os goleiros Jori e Matheus Cavichioli, os laterais Marlon e Eduardo, o zagueiro Iago Maidana, além do meia Lucas Kal e dos atacantes Berrío e Wellington Paulista.

Sendo assim, o treinador deverá apostar em João Paulo no lado esquerdo, com a dupla defensiva sendo formada por Éder e Conti. Já o trio de ataque ensaiado pelo treinador durante os treinos foi formado por Paulinho Bóia, Felipe Azevedo e Everaldo.

"Futebol não tem muita explicação algumas coisas. Você não sabe definir realmente qual o motivo. Só estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Claro que saiu de um treinador de muita qualidade, e o América trouxe outro que também tem muita qualidade. O que muda geralmente são algumas decisões próprias de cada treinador, então não sabemos o real motivo, mas não mudou nada em relação ao trabalho, a competitividade do elenco", afirmou Éder sobre o momento do América.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMÉRICA-MG

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernandez e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Ângelo (Léo Baptistão) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

AMÉRICA-MG - Jailson; Patric, Éder, Conti e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Paulinho Bóia, Felipe Azevedo e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).