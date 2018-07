Santos quer jogar nos Estados Unidos e novo acordo com Marta

Após acertar um contrato de apenas dois meses com a atacante Marta, a diretoria do Santos já pensa em um novo acordo com a atleta para o segundo semestre de 2011. O clube espera contar com a jogadora, eleita a melhor do mundo por quatro vezes, na disputa da liga americana de futebol feminino, a WPS - Women's Professional Soccer.

O Santos, porém, ainda não conseguiu obter uma vaga na competição estrangeira. "Estamos alinhavando com a Marta um contrato para o segundo semestre do ano que vem, para que ela fique conosco e jogue a liga americana. Posso dizer que já concluímos 70% das negociações para que possamos ter uma equipe com a marca do Santos FC nos Estados Unidos", explicou Murilo Barletta, diretor de futebol feminino do Santos.

Pelo contrato atual, Marta ficará emprestada ao Santos até o dia 6 de fevereiro. A atleta, que pertence ao FC Gold Pride, dos Estados Unidos, voltou ao clube brasileiro para disputar o Torneio Internacional Interclubes entre os dias 5 e 15 de janeiro, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A competição contará ainda com o UMEA, da Suécia, o Palmeiras e o Foz do Iguaçu-PR.

"Para mim é um imenso prazer voltar aqui. É uma felicidade enorme. A gente sabe que todos no Santos têm um empenho muito grande em trabalhar em prol do futebol feminino. Espero repetir os momentos maravilhosos que vivi aqui no ano passado e conquistar mais títulos", declarou Marta, nesta quinta-feira, em sua apresentação no Santos.