Santos quer se despedir de Claudinei Oliveira em grande estilo

SANTOS - O Santos é o melhor paulista do Brasileirão, superou a campanha de Muricy Ramalho (com Neymar e um time mais forte) na competição do ano passado e quer a vitória contra o Goiás, neste domingo, às 17h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para terminar a temporada em alta. Além disso, os jogadores querem fazer uma boa despedida para Claudinei Oliveira. Segunda-feira, os dirigentes devem confirmar a contratação de Oswaldo de Oliveira para ser o técnico em 2014.

Edu Dracena, suspenso pelo terceiro amarelo, é o único desfalque. Em compensação estão de volta Arouca (cumpriu suspensão diante do Atlético-PR) e Alison (recuperado de lesão na coxa esquerda). No ataque, Claudinei mantém Geuvânio e Thiago Ribeiro.

Avisado de que não terá o contrato renovado, Claudinei deixa o clube depois de 7 anos e 10 meses. Nesse período, trabalhou no departamento de marketing, administrou o setor de franquias das escolinha Meninos da Vila e foi observador de jogadores até assumir o time Sub-15, em 2009, tornando-se treinador vitorioso em todas as categorias. "A sensação é de tristeza boa porque não deixo o Santos em razão de maus resultados, mas por causa de uma mudança de filosofia do clube. Saio pela porta da frente", disse.

O treinador lembrou ter recebido a primeira oportunidade da diretoria anterior e agradeceu a confiança que os atuais dirigentes tiveram no seu trabalho. "Sempre tive ao meu lado pessoas comprometidas com o sucesso do grupo. São pessoas que me ajudaram na formação do profissional que eu sou hoje".

O Santos termina 2013 sem a conquista de um título, o que não acontecia desde a posse do grupo de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, em 2010, sem Neymar, vendido ao Barcelona. O clube foi virado de cabeça para baixo e no futebol as consequências só não foram catastróficas graças ao surpreendente trabalho de Claudinei, que evitou o rebaixamento à Série B.