Santos quer usar sua força na Vila Belmiro para despachar o Vasco

SANTOS - Com o respaldo de Zinho, novo gerente de futebol, o Santos contará com um forte aliado para tentar derrotar o Vasco, hoje às 19h30: a Vila Belmiro. O time está invicto no seu estádio desde o dia 9 de setembro de 2012. De lá para cá, foram 25 jogos – com 13 vitórias e 12 empates. Das 17 partidas deste ano, o Santos ganhou nove e empatou oito. A última derrota no “Alçapão da Vila” foi diante do Bahia, por 3 a 1, no dia 29 de agosto.

Entre o Santos da última derrota em casa e o atual houve uma considerável mudança, e para pior. Agora, em vez do futebol de velocidade e gols, o time tem na marcação consistente no meio de campo a sua maior virtude. Claudinei Oliveira, confirmado no cargo por Zinho, não se preocupa com a falta de gols e de vitórias – a última foi no dia 13 do mês passado, por 4 a 1, contra a Portuguesa, na Vila. “O importante é que reconquistamos o torcedor. Além disso, a conduta do time foi irrepreensível nos últimos jogos.”

A situação de momento do Santos na classificação causa calafrios nos dirigentes. O time é o 15.º colocado, com 14 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Mas o time tem dois jogos atrasados, contra Náutico, em casa, e Internacional, em Porto Alegre, e cujas datas ainda não foram marcadas.

Claudinei será forçado a fazer duas mudanças. Mena se apresentou à seleção chilena e será substituído por Léo, que foi poupado da partida em Minas, e Arouca, com lesão de grau um no músculo posterior da coxa direita, fica fora pelo menos um mês, entrando em seu lugar Alan Santos (jogou parte do primeiro tempo e a etapa final completa contra o Cruzeiro). No ataque, Willian José, que cumpriu suspensão no domingo, vai voltar a formar dupla com Neílton.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Durval e Léo; Alan Santos, Alison, Cícero e Montillo; Neilton e Willian José

Técnico: Claudinei Oliveira

VASCO - Diogo Silva; Fagner, Jomar, Rafael Vaz e Henrique; Abuda, Wendel, Fillipe Soutto e Montoya; Eder Luis e André. Técnico: Dorival Júnior

Juiz: Edivaldo Elias da Silva (PR); Local: Vila Belmiro, em Santos; Horário: 19h30; Transmissão: Pay-per-view