Santos quer 'vingança' contra Atlético-MG após eliminação na Copa do Brasil

Eliminado pelo Atlético-MG da Copa do Brasil ao perder em casa de virada por 2 a 1 na última quinta-feira, o Santos quer 'se vingar' no reencontro com o time mineiro neste domingo, às 19h, na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 8.ª rodada do Brasileirão.

Apesar de somar 14 pontos e estar na luta pelo topo da tabela, o Santos não tem tido boas performances nos últimos jogos. A inconstância preocupa o técnico Jorge Sampaoli, que tenta alternativas para a equipe voltar a apresentar futebol envolvente e ofensivo que encantou os torcedores no início do ano.

Além da possibilidade de dar o troco, o duelo é muito importante para o Santos porque o Atlético-MG, com um ponto a mais, é um adversário direto na briga pela parte de cima da tabela e também um dos postulantes ao título no momento.

A eliminação na Copa do Brasil, a terceira no ano, mudou o ambiente no clube. Houve até desabafo do meia uruguaio Carlos Sánchez, que reclamou publicamente de ter atuado em alguns jogos fora de sua posição pelo meio, como ponta-direita ou até mesmo como ala.

Os desfalques de Sampaoli são os mesmos dos últimos jogos: Cueva e Derlis González, com as seleções de Peru e Paraguai, respecticamente, e Rodrygo, que foi convocado para a seleção brasileira olímpica, não se apresentou, mas não conseguiu a liberação da CBF para atuar suas últimas partidas pelo Santos antes de se transferir ao Real Madrid, da Espanha.

No Atlético-MG, o técnico Rodrigo Santana não confirmou, mas, pela importância do jogo, deve escalar os titulares.