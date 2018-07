Santos queria o Pacaembu, mas terá de jogar na Vila dia 26

O Santos não conseguiu autorização da Polícia Militar para transferir a partida contra o Joinville para o Pacaembu, em São Paulo. Com isso, o duelo, marcado para o dia 26 de julho, domingo, às 11h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Vila Belmiro como prevê a tabela.

O Santos solicitou a alteração da tabela para conseguir uma renda maior e minimizar a crise financeira em que encontra – os salários de jogadores e funcionários estão atrasados há dois meses. Por outro lado, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi no mesmo dia, às 16h. Para evitar eventuais confrontos entre torcedores do São Paulo e do Santos, a Polícia Militar não autorizou a realização de dois jogos na cidade de São Paulo no mesmo dia.

O Santos tenta negociar alguns mandos do Campeonato Brasileiro com empresários para atuar nas arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014. Uma das possibilidades é que as duas partidas contra o Flamengo serem disputadas longe do Maracanã e da Vila Belmiro. Em casa, o Santos tem apenas a 16ª melhor média de público do Campeonato Brasileiro.