Santos reabre negociação do plano de carreira de Ganso

O Santos anunciou nesta quarta-feira que as negociações do plano de carreira do meia Paulo Henrique Ganso estão reabertas. Num primeiro momento, o jogador recusou a proposta do clube, o que provocou uma certa apreensão entre os torcedores santistas, temendo uma saída precoce do astro.

Mas o presidente do Santos, Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro, se reuniu nesta quarta-feira com os representantes do jogador para retomar as negociações. Segundo comunicado divulgado pelo clube, os novos termos do acordo serão discutidos pelas duas partes nas "próximas semanas".

Feita nos mesmos moldes do que foi acertado com o atacante Neymar, a proposta inicial do Santos para Ganso elevaria seu salário para cerca de R$ 275 mil mensais, incluindo ganhos de publicidade. Mas o clube queria ficar com 30% dos direitos de imagem do jogador, o que ele não aceitou.

Apesar desse impasse sobre o plano de carreira, Ganso tem contrato com o Santos até 2015, com multa no valor de 50 milhões de euros, e já avisou que não pretende sair do clube tão cedo. Atualmente, ele se recupera de cirurgia no joelho esquerdo e só voltará a jogar no ano que vem.