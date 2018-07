Santos rebate críticas a Ricardo Oliveira e provoca Rafael Marques

O título da Copa do Brasil trouxe aos jogadores do Palmeiras a alegria e o alívio naturais de uma conquista, mas também um ambiente de bastante hostilidade contra alguns jogadores santistas. Principalmente Ricardo Oliveira. Os atletas palmeirenses criticaram o atacante rival, responderam algumas provocações e até imitaram o "bico" do adversário ao marcar um gol em Fernando Prass em partida do Campeonato Brasileiro.

As inúmeras provocações ao atacante repercutiram no Santos, que, através de suas redes sociais, respondeu nesta quinta. "Qual explicação para nosso artilheiro ser mais comentado que o próprio título após o jogo?", questionou o clube em tom provocativo no Facebook, antes de listar uma série de "motivos" para responder a pergunta.

"Quero ser igual ao Ricardo Oliveira quando ''crescer''", era uma das alternativas, enquanto outra dizia: "Ele é meu exemplo e desejo chegar aos 35 anos ainda sendo convocado para a seleção brasileira". Uma terceira "hipótese" era: "Um dia espero terminar artilheiro de duas competições em três disputadas".

Todas as opções diziam respeito a feitos do atacante nesta temporada. Em grande fase, Ricardo Oliveira terminou como artilheiro do Campeonato Paulista e do Brasileirão, além de ter voltado à seleção brasileira mesmo aos 35 anos.

Enquanto nenhuma das opções era destinada diretamente a nenhum nome, ao menos uma pareceu um recado direto a Rafael Marques. O palmeirense foi um dos mais críticos à postura de Ricardo Oliveira após a partida de quarta, chegou a vestir uma máscara em provocação ao santista e o classificou como "mau caráter" e "mentiroso".

Em uma das "alternativas" para responder a questão inicial, o Santos atacava diretamente um atacante reserva do time adversário, posição ocupada por Rafael Marques na atualidade. "Sou reserva, faço pouquíssimos gols, e esta é única maneira de ganhar um certo espaço na mídia", dizia o clube praiano.