Santos recebe América-RN pela Copa do Brasil e mira classificação sem sustos

O Santos entra em campo às 21h30 desta quinta-feira, no Pacaembu, para mostrar que ficou escaldado pelos sustos recentes que levou. Afinal, o time vai encarar o América-RN no jogo único da segunda fase da Copa do Brasil sabendo que qualquer vacilo provocará uma eliminação precoce na temporada.

Embora o Santos venha chamando a atenção neste ano pelo bom desempenho no Campeonato Paulista, tendo a melhor campanha entre todos os participantes e sendo o único já classificado às quartas de final, o time já tem uma decepção em 2019: a eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Na semana passada, o Santos caiu para o modesto River Plate, do Uruguai, com um empate por 1 a 1, no Pacaembu - não tinha saído do 0 a 0 em Montevidéu -, caindo em uma das competições que tinha para disputar em 2019, vista como uma das possibilidades de obter uma vaga na próxima Libertadores.

Até por essa eliminação precoce, a Copa do Brasil cresceu em importância para o Santos, que na fase inicial massacrou o piauiense Altos por 7 a 1, mas não sem antes levar um susto, ao ficar em desvantagem no começo da partida em Teresina. Agora precisa vencer para avançar - um empate leva o confronto para os pênaltis. E quem se classificar terá o Atlético-GO como rival na terceira fase.

O duelo com o América-RN será o terceiro seguido do Santos no Pacaembu, onde o time tem mandado seus jogos enquanto a Vila Belmiro passa por reformas. E também no seu último compromisso no estádio, a equipe levou sustos, ainda que tenha vencido o Oeste por 3 a 2, mas após estar duas vezes em desvantagem no placar e com o gol do triunfo sendo marcado apenas nos últimos lances.

Assim, há motivos de sobra para o Santos redobrar a atenção no duelo com o América-RN, embora Jorge Sampaoli mantenha a aposta em um estilo de jogo ofensivo. E mesmo com clássico contra o Corinthians agendado para o fim de semana, vai priorizar o compromisso pela Copa do Brasil, utilizando a força máxima.

A principal novidade na escalação do Santos será Everson. O goleiro, contratado após pedido de Sampaoli pela qualidade da sua saída de jogo com os pés, foi o escolhido pelo treinador para, a partir de agora, atuar na Copa do Brasil, em rodízio para dar ritmo de jogo a ele, enquanto Vanderlei segue como titular no Paulistão.

Na Copa do Brasil, Sampaoli ainda não pode utilizar Felipe Jonatan, por já ter defendido o Ceará na competição, o que forçará uma improvisação, agora do volante Diego Pituca na lateral esquerda. Cueva, que faltou aos treinos de terça-feira, não vai para o jogo. Já Soteldo e Rodrygo serão titulares nesta quinta.

Adversário do Santos, o América-RN também terá clássico no fim de semana, diante do ABC, mas não deixa a Copa do Brasil em segundo plano, embora tenha vários desfalques, pois os meio-campistas Galiardo, Judson, Marquinhos e Gabriel Nunes estão lesionados e não poderão ser usados pelo técnico Moacir Junior, que deverá escalar novamente o time com três zagueiros.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMÉRICA-RN

SANTOS - Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Derlis González e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli.

AMÉRICA-RN - Ewerton; Alisson Brand, Adriano Alves e Alisson; Leandro Melo, Murici, Jadson, Hiltinho e Adenilson; Max e Jean Patric. Técnico: Moacir Júnior

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (CBF/RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).