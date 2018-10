Santos recebe Fluminense na Vila e sonha com vaga na Libertadores

Quando Cuca assumiu o comando do time do Santos, a grande preocupação era se afastar da zona de rebaixamento. Passados três meses, o time enfrenta, neste sábado, o Fluminense, às 16h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com o desejo de obter uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

"Seria muito bom a gente voltar para a Libertadores depois da forma que fomos eliminados neste ano", disse o treinador, referindo-se ao polêmico confronto contra o Independiente, nas oitavas de final, quando o time foi punido por escalar irregularmente o volante uruguaio Carlos Sánchez.

Em sétimo lugar, com 43 pontos, o Santos só está a três do Atlético-MG, que é o time que abre o chamado G6, a zona de classificação para a Libertadores. Para manter a boa fase, Cuca vai escalar mais uma vez o ataque com três jogadores: Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

"Vamos jogar em casa, onde gostamos, com o apoio do nosso torcedor. Temos tudo para jogar bem e buscar os três pontos que são essenciais para continuarmos na briga por uma vaga na Libertadores", afirmou o treinador, que garantiu a escalação do zagueiro Robson Bambu ao lado de Lucas Veríssimo. A dupla titular, formada por Gustavo Henrique e Luiz Felipe, vai cumprir suspensão.

O Santos vai atuar diante do Fluminense com uma camisa dourada, em homenagem aos 55 anos do bicampeonato mundial conquistado em 1963.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

FLUMINENSE - Rodolfo, Igor Julião, Paulo Ricardo, Frazan e Marlon; Airton, Dodi e Daniel; Marcos Junior, Junior Dutra e Kayke (Caio). Técnico: Marcelo Oliveira.

JUIZ - Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL - Vila Belmiro.

HORÁRIO - 16h30.

NA TV - Rede Globo.