Santos recebe o eliminado Banfield na Vila para confirmar vaga nas oitavas da Sul-Americana

Em busca de avançar às oitavas de final da Sul-Americana sem depender do resultado da outra partida do Grupo C, o Santos enfrenta o já eliminado Banfield na noite desta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Para se classificar sem drama, o time comandado por Fabián Bustos precisa vencer o jogo válido pela rodada final da fase de grupos.

O Santos lidera a chave, com dez pontos, seguido pelo Unión La Calera, único time vivo na briga pela classificação, em segundo lugar, com oito. A equipe chilena joga contra a Universidad Católica do Equador, terceira colocada, com cinco, no mesmo horário em que os santistas enfrentam o Banfield, ocupante da última posição, com quatro.

Em caso de um empate na Vila Belmiro, o Unión La Calera precisa vencer e tirar uma desvantagem de 2 a 1 no saldo de gols para ultrapassar o rival brasileiro. Se os donos da casa perderem no litoral paulista, os chilenos precisam de uma vitória por um gol de diferença para avançar.

Como de costume, o Santos confia com seu bom retrospecto na Vila Belmiro para garantir a classificação, ainda mais depois de jogar como mandante na Arena Barueri e só empatar com o Ceará, no último final de semana. O certo é que o clima de confiança prevalece, e Bustos pode escalar um time alternativo, já que o próximo compromisso será diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. Os santistas, entretanto, garantem que ninguém está pensando no clássico.

“Não adianta pensar no Palmeiras agora, sendo que tem o Banfield na terça-feira e é um jogo de extrema importância. Vamos seguir assim, nos preparando para cada jogo, porque são estratégias diferentes. Sabemos que um clássico tem seu valor, mas estamos focados no jogo contra o Banfield. Depois vamos pensar no Palmeira”, afirmou o zagueiro Eduardo Bauermann.

Bustos continua sem contar com o garoto Ângelo, ainda se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Além disso, o atacante Léo Baptistão e o goleiro reserva John foram expulsos durante o jogo tenso contra o La Calera, na semana passada, e vão cumprir suspensão.

Do outro lado, o Banfield entrará em campo na Vila apenas com a missão de eliminar o Santos. Ao seu favor, tem o fato de ter sido o único time da chave a bater a equipe brasileira. Tal triunfo, contudo, foi o único da equipe argentina em toda a disputa da Sul-Americana.

No Campeonato Argentino, a trajetória também não é das melhores. A última vitória na competição nacional foi no dia 23 de abril, um mês atrás, sobre o Talleres. Para enfrentar o Santos, o treinador Claudio Vivas não terá mais o veterano Darío Cvitanich, de 38 anos, que decidiu se aposentar e fez o último jogo como profissional na rodada passada da Sul-Americana, contra a Católica do Equador.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BANFIELD

SANTOS - João Paulo; Auro, Velázquez, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Sandry, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Rwan; Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

BANFIELD - Bolgona; Coronel, Maciel, Lollo e Quinteros; Cuadra, Domingo, Galoppo e Urzi; Dátolo e Cryz. Técnico: Claudio Vivas.

ÁRBITRO - Augusto Menendez (PER).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - Conmebol TV.