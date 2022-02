Santos recebe o São Bernardo e quer primeira vitória na Vila Belmiro no Paulistão

Em recente entrevista, o presidente Andrés Rueda afirmou esperar que a torcida do Santos transforme a Vila Belmiro em uma 'caldeirão' no intuito de vencer a maioria dos jogos como mandante. Nesta quinta-feira, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, a equipe santista recebe o São Bernardo, às 19 horas, em busca de sua primeira vitória em casa na competição.

Com sete pontos ganhos, após quatro partidas disputadas, o Santos só atuou uma vez na Vila e perdeu para o Botafogo (0 a 1). Nos três compromissos como visitante, o time alvinegro empatou duas vezes (0 a 0, diante da Inter de Limeira e 1 a 1 frente ao Guarani) e bateu o Corinthians no clássico disputado na Neo Química Arena.

Ainda em busca de um padrão tática definido, o técnico Fábio Carille, mais uma vez, aposta no talento de jovens como Marcos Leonardo e Lucas Braga. O treinador não poderá contar com os uruguaios Carlos Sánchez e Emiliano Velázquez.

O meia sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após o empate com o Guarani, no último domingo, enquanto o zagueiro sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos. Ambos estão submetidos a tratamentos.

Um dos pontos a serem aperfeiçoados na equipe santista está na marcação, muito falha na partida contra o Guarani, que obrigou o goleiro João Paulo a realizar pelo menos quatro grandes defesas, evitando a derrota em Campinas.

"O Guarani chutou muito de fora da área. Voltamos a apresentar os mesmos problemas do jogo com o São Paulo. Ao mesmo tempo, criamos várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo em Campinas, o que mostra que o time está crescendo", disse Carille.

O treinador também espera que a equipe deixe de se preocupar com a atuação da arbitragem e do VAR, que, segundo ele, pareceu ter tirado a concentração dos jogadores no último jogo. "Não podemos nos preocupar com isso. Erros acontecem e temos de saber conviver com isso."

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SÃO BERNARDO

SANTOS - João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Cristovan, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Rodrigo Souza, Ligger e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davô. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Vila Belmiro.

TV - Pay-per-view