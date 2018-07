Santos reclama de expulsão e critica arbitragem contra o Inter

O Santos criticou bastante a arbitragem de Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. O juiz expulsou o meia Lucas Lima por cera, ainda no primeiro tempo, quando o duelo estava empatado por 1 a 1. Para os atletas, jogar com um a menos no Beira-Rio tornou a missão de conquistar pontos no Sul quase impossível.

"Não vou fugir da resposabilidade. Temos muita culpa, o time não estava bem nas últimas partidas, mas o jogo estava totalmente controlado. Ele se atrapalhou inteiro e é complicado falar disso, pois posso pegar um gancho. O que aconteceu aqui foi ridículo e o Inter não precisa disso. A forma que expulsou o Lucas Lima não existe. Melhor eu parar de falar", desabafou Victor Ferraz.

Lucas Lima tomou seu primeiro cartão amarelo logo aos 18 minutos de partida, ao demorar para cobrar uma falta da intermediária. A cena se repetiu aos 44 minutos, quando colocou a bola para cobrar escanteio, mas deixou para seu companheiro chutar a bola. Quando saiu da jogada, ele apontou tentando mostrar para o árbitro que não faria a cobrança.

Só que o juiz não deu a mínima para a explicação, mostrou um cartão amarelo e depois o vermelho. Lucas Lima saiu de campo inconformado e, quando chegou ao banco de reservas, atirou uma garrafa de água, irritado, e chorou bastante. Segundo o volante Renato, o juiz não entendeu o lance. "A gente tem jogada ensaiada. Se não pode fazer isso, fica difícil", reclamou.