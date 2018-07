Santos recusa convite para disputar torneio amistoso na Turquia

Ao contrário de clubes como Corinthians e Flamengo, o Santos não pretende viajar neste começo de 2015 e vai fazer uma pré-temporada muito semelhante a dos outros anos anteriores para ter um melhor desempenho. Por meio de sua assessoria de imprensa, o presidente Modesto Roma Junior revelou que o clube foi convidado para participar de um torneio na Turquia, entre os dias 15 e 18 de janeiro, mas recusou de imediato para priorizar os planejamentos já realizados.

O torneio amistoso já tem participação confirmada dos locais Galatasaray e Besiktas, além do River Plate, que foi o campeão da última Copa Sul-Americana.

"A diretoria agradece e fica honrada pelo convite, mas por entender que não há tempo hábil para uma preparação adequada dos atletas do Santos, o time ficará no Brasil, pois já conta com planejamento para exames médicos, testes físicos e melhor aproveitamento na pré-temporada no mês de janeiro, visando o campeonato estadual e a sequência do calendário anual", disse o presidente por meio de nota.

O elenco profissional do Santos tem reapresentação marcada para o dia 7 de janeiro, quando começa a pré-temporada. A equipe começa o ano fazendo sua estreia no Campeonato Paulista dia 1º de fevereiro, diante do atual campeão, o Ituano.