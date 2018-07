Santos recusa proposta do Porto por Ganso

SANTOS - A novela envolvendo Paulo Henrique Ganso ganhou um novo capítulo e ainda parece distante do seu epílogo. O Porto enviou uma oferta oficial pelos direitos econômicos do meia, na última quarta-feira, e o Santos já adiantou que a sua resposta será "não". A diretoria santista ainda desdenhou do valor proposto pelo clube português, sem, no entanto, revelar de quanto foi.

O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, disse que deve ter havido um erro de digitação e que faltou um zero na quantia colocada no documento enviado pelo Porto. "A proposta é cômica, para não dizer trágica", ironizou o dirigente santista, em entrevista ao SporTV nesta sexta-feira. "Vou mandar uma cópia à DIS (empresa que detém 55% dos direitos de Ganso) e responder educadamente, na segunda-feira, que não temos o menor interesse de vender o jogador. Ganso vai ficar no Santos até o fim do seu contrato, em 2015."

Desde que sofreu ruptura do ligamento anterior do joelho esquerdo, em agosto de 2010, no jogo contra o Grêmio, Ganso não se entendeu mais com o Santos. O principal motivo é que o jogador se sentiu abandonado durante o período de recuperação, após a cirurgia, enquanto Neymar passava a ter tratamento de grande estrela santista, contando, inclusive, com seguidos aumentos salariais.

Nas poucas vezes em que o clube tentou fazer um novo contrato com Ganso, não houve acordo, em razão da sua decisão de não abrir mão da totalidade dos direitos sobre a sua imagem. Em 2009, Neymar e Ganso estavam no mesmo patamar, mas agora há um abismo entre os salários de ambos: o atacante recebe aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês e o meia ganha apenas R$ 130 mil.

O contrato de Ganso com o Santos termina em fevereiro de 2015 e a multa rescisória para clubes do exterior está estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões).

CHEGADA

Único reforço já confirmado do Santos para 2012, o lateral uruguaio Jorge Fucile, cedido gratuitamente por empréstimo pelo Porto, deve ser apresentado no começo da próxima semana. O jogador chegou nesta sexta-feira de Portugal e esteve no Centro de Treinamento Rei Pelé para conhecer o técnico Muricy Ramalho e os novos companheiros.