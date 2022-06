Santos e Red Bull Bragantino duelam na Vila Belmiro mirando o G-4 do Brasileirão

Santos e Red Bull Bragantino fazem no “embalo de sábado à noite”, às 21h, na Vila Belmiro, o jogo dos iguais, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o mesmo objetivo e campanha, ambos tentam se aproximar ou mesmo entrar no G-4. Após 12 rodadas, as equipes somam 17 pontos cada uma. O clube do litoral está em oitavo lugar e leva vantagem sobre o rival de Bragança Paulista no saldo de gols (5 a 3). O líder é o Palmeiras, com 25 pontos. O Athletico-PR é o quarto, com 18.

O desempenho dos times também está praticamente igual nas últimas cinco rodadas. Depois que perdeu para o Palmeiras, o Santos acumulou três empates (Athletico, Inter e Atlético-MG) e vem de uma vitória sobre o Juventude. O Bragantino vem de empate com o Goiás, derrota para o Inter, vitória sobre o Flamengo e empate com o Cuiabá. Na última rodada, porém, fez 4 a 2 no Coritiba.

“O santista de verdade amanhã vai entrar no ’embalo de sábado à noite’, deixar a saída para o barzinho ou jantar de lado para acompanhar o Peixão de noite na Vila”, disse o zagueiro Eduardo Bauermann. “Acompanhei os dois últimos jogos do Red Bull Bragantino onde eles acabaram ganhando”, completou.

Para esse jogo, o técnico santista Fabián Bustos terá o retorno de Léo Baptistão, mas deve escalar o atacante Lucas Braga improvisado na lateral direita. Isso porque seus dois laterais não poderão atuar: Madson está contundido e Auro vai cumprir suspensão automática por ter levado o terceiro amarelo contra o Juventude.

O zagueiro Maicon, machucado, deve ser substituído por Emiliano Velázquez ou Kaiky. “Eu sempre falo que a presença do Maicon é importante demais para todos nós no vestiário, por toda a história de carreira e personalidade que ele tem. É um desfalque importante, mas sabemos que nosso grupo tem ótimas peças para suprir. Velázquez, Luiz, Kaiky e Robson. Qualquer um deles que entrar vai fazer um ótimo trabalho”, afirmou Bauermann.

No Bragantino, dos titulares que derrotaram, em casa, o Coritiba, o técnico Maurício Barbieri não terá nesse sábado o atacante Ytalo, o zagueiro Léo Ortiz e o meio-campista Jadsom. Ytalo está com dores no calcanhar esquerdo e Léo Ortiz sofreu uma indisposição, segundo o clube, e nem foi relacionado. Jadsom vai cumprir suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

SANTOS - João Paulo; Lucas Braga, Emiliano Velázquez (Kaiky), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Bruno Oliveira); Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jan Hurtado, Aderlan, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Hyoran e Artur; Helinho e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos