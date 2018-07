Santos reencontra algoz recente neste domingo, na Vila Belmiro

Onze dias depois da desclassificação na Copa do Brasil, o Santos volta a receber o seu algoz Cruzeiro na Vila Belmiro. O jogo deste domingo é o quarto entre os dois times no segundo semestre, com vitórias por 3 a 0 e 1 a 0 dos mineiros e o empate por 3 a 3 na queda santista na Copa do Brasil.

Com limitadíssimas possibilidades de ainda conseguir chegar ao G-4 para entrar na Libertadores de 2015 e sem risco de ser rebaixado, o Santos joga por nada. Mas se ganhar do líder ajudará o São Paulo e poderá até mudar a história do Brasileiro. "Não temos a preocupação de ajudar este ou aquele, mas sim de buscar vitórias nos cinco jogos restantes", disse Enderson Moreira, que não tem a garantia de que vai continuar no clube em 2015.

Nem o retorno de Robinho, curado de um problema muscular, animou o ambiente dos santistas desta vez. A derrota para o Corinthians deixou por um fio a esperança de o time salvar o ano com uma vaga na Libertadores, depois de ter fracassado na decisão com o Ituano no Campeonato Paulista em dois jogos no Pacaembu e não ter conseguido avançar às finais da Copa do Brasil.

Os dirigentes sumiram do CT Rei Pelé para não ter de responder às constantes perguntas sobre salários atrasados e os últimos treinos foram arrastados. Enderson encurtou um pouco os trabalhos em campo e procura motivar os jogadores na base da conversa. "Explico a eles que a motivação maior é vencer", disse o treinador.

Edu Dracena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, David Braz, tratando de uma hérnia na coluna cervical, e Mena, convocado pela seleção chilena, desfalcam a equipe. Neto e Bruno Uvini serão os zagueiros e Caju continua na lateral-esquerda. Arouca, com amigdalite, também pode ficar fora. Se for vetado, será substituído por Renato.

No Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira, afirmou que o time precisa esquecer a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG na primeira partida da final da Copa do Brasil para se concentrar em conseguir um bom resultado neste domingo. E para isso o time deve entrar com todos os titulares que estão disponíveis.

A defesa estará desfalcada de do lateral Mayke e dos zagueiros Dedé e Léo, Marcelo Oliveira já adiantou que vai escalar Ceará na lateral. E o miolo de zaga terá Manoel e Bruno Rodrigo.

Marquinhos tem chance de entrar no lugar de Ricardo Goulart por estar mais descansado. "Estamos perto do título brasileiro e queremos concretizar isso logo. Vamos para Santos em busca da vitória", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

SANTOS: Aranha; Cicinho, Neto, Bruno Uvini e Caju; Alison, Arouca (Renato) e Lucas Lima; Rildo, Gabriel e Robinho. Técnico: Enderson Moreira.

CRUZEIRO: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Egídio (Samudio); Lucas Silva, Henrique e Éverton Ribeiro; Marquinhos, Marcelo Moreno e William. Técnico: Marcelo Oliveira.

Juiz: Alinor Silva da Paixão-MT

Local: Vila Belmiro

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view