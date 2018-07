Santos reforça marcação para tentar bater Internacional

O Santos troca um atacante por um volante para tentar vencer o Internacional, neste sábado, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para se recuperar das derrotas contra São Paulo e Prudente.

No confronto na Vila Belmiro, os santistas derrotaram o clube gaúcho por 1 a 0, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos (nove atrás do líder Fluminense), 14 vitórias e seis empates, as duas equipes decidem quem vai continuar com chances matemáticas de ainda sonhar com o título da competição.

Depois de três jogos sem sofrer gol, o Santos foi vazado sete vezes em apenas duas partidas - quatro no clássico contra o São Paulo e três diante do lanterna Prudente -, o que fez com que Martelotte desistisse do esquema com três atacantes para reforçar a marcação no meio de campo. Pará cumpriu suspensão e retorna à lateral direita.

Danilo, eleito pela torcida o vilão do vexame de domingo passado na Vila, continua no time, só que como volante, ao lado de Roberto Brum e Arouca. O sacrificado, em nome de uma equipe mais compactada e equilibrada, é Keirrison, que ficará na reserva, mesmo tendo sido elogiado por Martelotte.

Ele lembrou que o esquema com apenas dois atacantes - Neymar e Zé Eduardo - e o meio de campo mais marcador deu certo nas três vitórias (Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional) sem gols sofridos. O que não se repetiu quando Vinicius Simon deixou o time para a volta de Edu Dracena e Marcel fez dupla com Neymar no ataque e nem com a formação com três atacantes contra o Prudente.