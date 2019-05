Santos registra sua segunda maior renda líquida em 2019 contra o Inter

O empate por 0 a 0 com o Internacional, domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, pode não ter sido um bom resultado para o Santos, mas Ao menos houve o que comemorar nas bilheterias. Afinal, o duelo registrou o maior público do clube em 2019 na Vila Belmiro - 12.756 pagantes. Além disso, assegurou a segunda maior renda líquida do clube na temporada - R$ 245.969,41.

A receita conquistada pelo Santos através da bilheteria só foi inferior ao do seu maior público em 2019, o clássico contra o Corinthians disputado no Pacaembu e que terminou com vitória do time por 1 a 0, mas eliminação do Campeonato Paulista na disputa de pênaltis para o rival, que assim avançou à final.

Em 8 de abril, no clássico acompanhado por 37.731 pagantes, o Santos arrecadou R$ 974.841,94 a partir de uma renda bruta de R$ 1.477.585. Agora, então, o clube conseguiu a sua segunda maior arrecadação em 2019, numa partida em que encheu a Vila Belmiro, que tinha até então os 11.623 pagantes de duelo pela Copa do Brasil com o Atlético-GO como seu maior público em 2019.

Já no Brasileirão, o jogo com mais presença da torcida tinha sido contra o Vasco - 11.411 - no Pacaembu. Mas como as despesas para usar o estádio paulistano são maiores, o Santos teve prejuízo, de R$ 19.561,51, naquela partida.

As maiores despesas do Pacaembu também explicam porque a receita líquida de Santos x Inter foi maior do que a de outros quatro jogos em São Paulo que o time fez em 2019 com público superior ao do duelo do último domingo, todos pelo Paulistão, diante de São Paulo, Mirassol, Guarani e Red Bull Brasil.

Na sequência da boa presença da torcida na Vila, o Santos enfim atendeu a pedido do técnico Jorge Sampaoli e transferiu um jogo para o seu estádio, o clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão, marcado para 12 de junho e que estava inicialmente previsto para o Pacaembu.

O clube também tenta fazer o mesmo com o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, agendado para o dia 6, mas ainda não obteve o aval da CBF. A ideia, porém, é realizar o movimento contrário com o duelo com o time mineiro pelo Brasileirão, que está marcado para o dia 9 - a diretoria santista o transferiu da Vila Belmiro para o Pacaembu.

Confira os públicos e as rendas líquida e bruta do Santos nos jogos na Vila Belmiro nesta temporada:

19/01 - Santos 1 x 0 Ferroviária - 8.616 torcedores e R$ 127.938,83 (R$ 252.135)

11/04 - Santos 3 x 0 Atlético-GO - 11.623 torcedores e R$ 150.715,78 (R$ 314.220)

17/04 - Santos 2 x 0 Vasco - 8.659 torcedores e R$ 171.930,94 (R$ 388.682,50)

02/05 - Santos 2 x 1 Fluminense - 10.564 torcedores e R$ 94.788,01 (R$ 294.075)

26/05 - Santos 0 x 0 Internacional - 12.756 torcedores e R$ 245.969,41 (R$ 479.440)