Santos reinaugura vestiário com homenagens a ídolos do passado

SANTOS - O vestiário do Santos na Vila Belmiro passou por reformas durante a Copa das Confederações e, nesta quarta-feira, foi reinaugurado. Cada armário tem agora as imagens dos atuais jogadores e de grandes nomes do passado.

Além do armário de Pelé, que segue com a foto do Rei e trancado, Pepe, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, entre outros ex-jogadores, foram homenageados. A nova estrutura será utilizada pelos atletas do Santos na partida desta quarta-feira, contra o CRAC (GO), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Na reinauguração estiveram presentes ídolos como Pepe, Serginho Chulapa, Zito, Clodoaldo, Mengálvio e Lima. Os homenageados foram escolhidos pela torcida santista.

Pepe elogiou o novo espaço e espera que a lembrança dos ex-craques em cada armário possa dar boa sorte ao elenco de hoje. "Ficamos muito felizes por ver nosso nome, por tudo que fizemos pelo Santos. Essa turma que está sendo eternizada é dá pesada. Fizeram parte da história do Santos, com grandes títulos e conquistas. Esperamos que possa inspirar essa garotada, que é muito boa também", afirmou.

Além das homenagens nas paredes, o vestiário recebeu uma TV, que exibirá imagens das arquibancadas antes das partidas. Os armários também foram modificados. Os antigos, feitos de alumínio e com portas, deram espaço o móveis de madeira.