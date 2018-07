Santos rejeita pedidos da torcida e diz que não quer zagueiro Alex

Quando um ídolo fica livre no mercado, é normal que a torcida comece a sonhar com a contratação do jogador. O Santos vive essa situação com o zagueiro Alex, que foi titular do Milan na última temporada, mas não terá seu contrato renovado. A diretoria, entretanto, não quis dar margem a especulações e, nesta terça-feira, soltou nota oficial para avisar: não quer Alex.

"O Santos valoriza todos os atletas que defenderam o clube e essa direção tem uma admiração pelo zagueiro Alex, campeão brasileiro em 2002 e vice-campeão brasileiro e da Libertadores em 2003. Porém, esta diretoria ressalta que, no momento, vem reforçando os setores em conversas com o departamento de futebol e não tem interesse pelo excelente zagueiro Alex", diz o comunicado da diretoria.

O setor defensivo era uma deficiência do elenco do Santos no início da temporada, mas David Braz e Gustavo Henrique se firmaram como titulares. Para reforçar o setor, a diretoria acertou a contratação do argentino Fabián Noguera, ex-Banfield, que chega em junho e pode estrear só no fim do mês, após a abertura da janela de transferências.

Além disso, diante das dificuldades financeiras, a diretoria aposta nos garotos vindos das categorias de base - Lucas Veríssimo (20 anos) e Paulo Ricardo (21) - e em Luiz Felipe (22), contratado junto ao Paraná no ano passado.