Santos relaciona apenas dois zagueiros para clássico O técnico Dorival Júnior mostrou que não está preocupado em adotar um estilo conservador no clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, ao divulgar a lista de jogadores relacionados para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O treinador decidiu deixar apenas os zagueiros Edu Dracena e Durval em concentração.