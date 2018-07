Santos relaciona Lucas Lima e destaques de amistoso para clássico com São Paulo

O Santos divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos 23 atletas relacionados para jogar o clássico contra o São Paulo, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu. O time poderá contar com o retorno do meia Lucas Lima, além da novidade pelo chamado do zagueiro argentino Fabián Noguera e do goleiro João Paulo, destaques da equipe no amistoso comemorativo pelo centenário da Vila Belmiro, no último sábado, contra o Benfica.

Após fazer parte do grupo da seleção brasileira nos jogos contra Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Lucas Lima se reapresentou ao Santos nesta quarta, após resolver problemas pessoais, e treinou em separado da equipe. Como atuou por apenas 15 minutos contra a Bolívia, na última quinta, o atleta deve retomar a posição de titular na equipe.

Já Noguera e João Paulo, quarto goleiro da equipe, receberam a primeira chance com a camisa santista. O zagueiro argentino veio do Banfield há três meses e marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1 com o Benfica na Vila Belmiro, enquanto o goleiro defendeu uma cobrança de pênalti.

Por outro lado, o Santos ainda não pode contar com a presença do zagueiro Gustavo Henrique, do meia Vitor Bueno, do goleiro Vladimir, dos volantes Alison e Valencia, pois eles estão no departamento médico.

O elenco santista treinou na tarde desta quarta no CT Rei Pelé, jantou em Santos e viajou para São Paulo, onde fica concentrado até a partida. A partida ocorre no Pacaembu por acordo entre os dois clubes. No primeiro turno, o time alvinegro aproveitou o mando de campo e venceu por 3 a 0.

Confira os relacionados pelo Santos para enfrentar o São Paulo:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Elano, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Yuri.

Atacantes: Jonathan Copete, Paulinho, Ricardo Oliveira e Rodrigão.