Santos renova acordo com empresa de material esportivo para 2020

A parceria entre Santos e Umbro permanecerá em 2020. Nesta sexta-feira, a empresa de material esportivo inglesa e o clube paulista anunciaram a renovação do contrato para a próxima temporada, dando sequência a uma relação antiga e que foi retomada em 2018.

Fornecedora de material esportivo do Santos em 1991 e 1992, a Umbro voltaria a assinar com o Santos ao fim da temporada 1997. E esse acordo durou mais de uma década até 2011. A empresa foi, então, sucedida, por Nike e Kappa, retornando ao clube em 2018.

Ao anunciar a renovação do contrato, o Santos lembrou que a Umbro vestiu o time em momentos históricos, como a conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2002, com ídolos como Robinho, Diego, Elano e Léo, e também em 2004. Depois, em 2010, o time, com Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e Robinho, faturou a Copa do Brasil. E ainda levou a Libertadores em 2011. No total, ainda são quatro títulos estaduais, além de um Rio-São Paulo e uma Copa Conmebol.

"A Umbro é uma parceira histórica do Santos Futebol Clube. Com a qualidade irretocável dos seus uniformes e do seu material, obtivemos, ao longo dos anos em que Clube e empresa estiveram juntos, grandes conquistas e campanhas memoráveis. Estamos confiantes para que esta parceria de sucesso se torne ainda mais marcante em 2020, com títulos e grandes atuações para o nosso torcedor", declarou o presidente José Carlos Peres.

Ter um dos maiores clubes do mundo ao nosso lado é uma honra enorme, e sempre buscaremos desenvolver uniformes à altura do que o Santos Futebol Clube representa ao futebol. Nossa parceria não é vitoriosa por acaso: fazemos um trabalho especial, que respeita o torcedor e a história do clube, sem negar aspectos da contemporaneidade", acrescentou Paulo Mündel, diretor de marketing do Grupo DASS.