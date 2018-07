Santos renova com Gustavo Henrique e garante zagueiro até 2020

"É mais um sonho que está se realizando na minha carreira. Estou preparado, e, graças a Deus tive a possibilidade fazer este contrato com o clube que sempre me recebeu de braços abertos. Estou muito feliz por poder continuar mostrando meu trabalho. Quero dar muitas alegrias para esta torcida maravilhosa, disse Gustavo Henrique ao site oficial do Santos.

A defesa é o calcanhar de Aquiles do elenco do Santos, uma vez que o técnico Dorival Júnior tem poucas peças à disposição. Gustavo Henrique, entretanto, é um jogador de confiança do treinador, que o alçou à condição de titular quando chegou à Vila Belmiro no Brasileirão do ano passado.

O zagueiro, de 22 anos, está no elenco profissional desde 2013, ainda que tenha feito sua estreia um ano antes. Ele logo se tornou titular, mas depois perdeu espaço, a ponto de não jogar nenhuma partida do Brasileirão de 2014. Agora, é cotado inclusive para jogar a Olimpíada.