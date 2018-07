Santos renova com jovens Alison e Leandrinho até 2017

SANTOS - Promessas recentemente saídas da base do Santos, o volante Alison, de 20 anos, e o meia Leandrinho, de 19, acertaram a renovação de contrato com o clube nesta sexta-feira. Os dois jogadores ganharam espaço no time com o técnico Claudinei Oliveira e os dirigentes agiram rápido para negociar os novos vínculos, que vão até 2017.

Tanto Alison quanto Leandrinho participaram da conquista do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início deste ano, e começaram a ser aproveitados por Muricy Ramalho. Somente com a entrada de Claudinei, no entanto, eles passaram a atuar frequentemente, a ponto de o clube oferecer a renovação com um bônus salarial para ambos.

"Fico muito feliz por ter renovado o contrato. Cheguei com 16 anos aqui, e poder renovar agora é muito legal. Espero dar muita felicidade à torcida santista", disse Leandrinho, em entrevista ao site do clube. "Estou feliz por renovar o contrato com o Santos por mais algum tempo. Acho que é o reconhecimento do bom trabalho que estamos fazendo", comentou Alison.

Curiosamente, Alison e Leandrinho têm feito uma disputa direta por uma vaga de titular nas últimas partidas. Quando prefere escalar a equipe de forma mais defensiva, Claudinei Oliveira escala Alison ao lado de Arouca, mas, quando opta por mais qualidade ofensiva, é Leandrinho que atua na vaga do colega.