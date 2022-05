Santos renova contrato com Lucas Pires e segura destaque da equipe até 2026

Com boas atuações neste ano, o lateral Lucas Pires renovou seu contrato com o Santos, nesta terça-feira, por mais quatro temporadas. O jogador, de 21 anos, há 14 no clube, falou da sua rápida ascensão na equipe do técnico Fabián Bustos.

"Não esperava que fosse tão rápida essa ascensão. Eu sempre almejei o profissional, mas não imaginava subir e já participar com grande frequência dos jogos. Fico extremamente feliz, pois é fruto de todo o nosso trabalho", disse Lucas Pires, que fez sua estreia na equipe santista em 2 de fevereiro, na vitória sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Após quase quatro meses, o atleta soma 27 partidas pelo time de Vila Belmiro.

"Agora são mais quatro anos de contrato, e espero conquistar títulos, diversas classificações e ter muitos jogos inesquecíveis para recordar. Jogar pelo Santos é uma grande realização, e quero retribuir todo o carinho do torcedor", afirmou o camisa 44.

Bons cruzamentos e assistências são suas principais características, mas Lucas Pires sonha com o primeiro gol como profissional. "Fico contente em ter participações diretas nos gols, mas não vou negar que estou ansioso para sentir a adrenalina de marcar um gol com essa camisa, principalmente na Vila Belmiro", comentou o lateral-esquerdo, cujas atuações na última Copa São Paulo de Juniores foram destaque. No profissional, ganhou a disputa com Filipe Jonatan.