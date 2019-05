Santos renova com Pituca até 2023: 'Não me via com outra camisa'

O Santos anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do volante Diego Pituca até 2023. A confirmação da ampliação do vínculo encerra uma longa negociação, iniciada ainda na temporada passada. E até por essa demora, o jogador declarou ter "tirado um peso das costas" com a definição do seu futuro.

Ele tinha contrato até maio de 2021 e recebeu aumentou salarial para ampliar esse acordo em mais dois anos. "Fico feliz de poder estar renovando. Eu falei que não me via com outra camisa a não ser a do Santos. Tira um peso das costas. É continuar nesta pegada para que possamos conquistar coisas boas", disse Pituca, em entrevista coletiva concedida nesta sexta no CT Rei Pelé.

Na avaliação do volante, o técnico Jorge Sampaoli teve influência direta no êxito da negociação para a renovação do seu contrato. "Quando ele chegou, a gente teve uma conversa sobre a renovação. Ele falou que ia me apoiar, ia me ajudar. Acho que ele me ajudou um pouco, fico feliz por isso", afirmou o volante.

Não é à toa, afinal, Pituca é um dos jogadores com status de titular absoluto com o treinador, sendo peça fundamental do meio-campo, mas também tendo sido improvisado em alguma oportunidades na lateral esquerda por Sampaoli.

Mais quatro anos com aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. pic.twitter.com/7lRMPE3KH4 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 3 de maio de 2019

Pituca chegou ao Santos em junho de 2017, após passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto, inicialmente para o time B. Naquele ano, se destacou no vice-campeonato do Brasileiro de Aspirantes, passando a ser aproveitado em 2018 entre os profissionais.

O volante participou de 23 jogos oficiais do time em 2019, com dois gols marcados, só tendo sido menos vezes utilizado por Sampaoli nesta temporada do que os também meio-campistas Jean Mota e Carlos Sánchez, que atuaram 24 vezes.

Com Pituca em campo, o Santos voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o CSA, no Rei Pelé, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.