Santos renova contrato de Arouca até o fim de 2016

SANTOS - A diretoria do Santos confirmou nesta sexta-feira um pacote de renovação de contratos, com destaque para extensão do vínculo do volante Arouca. Pelo novo acerto, o jogador vai defender a camisa santista até o fim de 2016.

"Só falta assinar. Ontem [quinta] fechamos tudo que faltava, principalmente os números finais. Renovamos com ele até o fim de 2016", disse o vice-presidente Odílio Rodrigues. Na nova negociação, o Santos comprou mais 10% dos direitos econômicos do atleta. Agora, o clube é dono de 80% do passe de Arouca, enquanto os outros 20% pertencem à Teisa.

Não foi o único acerto anunciado pelo Santos nesta sexta. O clube adquiriu 70% dos direitos do jovem meia Léo Cittadini, de apenas 19 anos. A diretoria ainda renovou os contratos de Alisson e Leandrinho.

Ambos negociaram novas bases salariais e assinaram até o fim de 2017. Os detalhes não foram revelados. Pela lista do Santos, os próximos a sentarem com a diretoria para negociar a renovação serão os atacantes Neilton, de 19 anos, e Giva, de 20 anos.

COMITÊ GESTOR

Além de revelar os novos contratos, Odílio Rodrigues confirmou que a reestruturação administrativa do clube também vai atingir o Comitê Gestor. Na reunião de sábado, todos os integrantes do Comitê colocaram seus cargos à disposição, dando liberdade para o dirigente escolher os novos membros do grupo.

"Estou trabalhando nestes dias nesta nova montagem. E vou apresentar os nomes na próxima reunião do Comitê, na segunda-feira", informou o vice-presidente santista. Ele não adiantou quais nomes serão escolhidos e nem indicou se alguns serão reconduzidos aos cargos no Comitê, que conta com oito integrantes, incluindo o próprio Odílio.