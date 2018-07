Santos renova contrato de jovem Stéfano Yuri até 2017

SANTOS - A diretoria do Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do atacante Stéfano Yuri até dezembro de 2017. De acordo com o clube, o novo acordo com a promessa do clube, recém-promovido ao time profissional, foi selado em reunião realizada na última terça-feira.

Stéfano Yuri ganhou a sua primeira chance com o técnico Oswaldo de Oliveira no clássico com o Corinthians, vencido por 5 a 1, no fim de janeiro, e já marcou o seu primeiro gol na partida seguinte, definindo a vitória do time sobre o Linense. Depois, participou de mais um jogo, contra o Penapolense, no último domingo.

Assim, o Santos decidiu apostar no futuro de Stéfano Yuri e assegurar a sua permanência nos próximos anos com a renovação do contrato. "O Stefano é mais um que teve um ano brilhante e vem tendo um crescimento fantástico aqui no Santos. Ele tem sido muito bem avaliado. É um grande talento formado na base que tem tudo para ter sucesso no profissional", disse André Zanotta, superintendente de futebol do clube.

No Santos desde 2012, Stéfano Yuri se destacou nas categorias de base do clube, tanto que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 de 2013 e venceu as duas últimas edições da Copa São Paulo, em 2013 e 2014. Neste ano, inclusive, dividiu a artilharia da competição com Diego Cardoso, seu companheiro no Santos, e Gustavo, do Taboão da Serra, com nove gols marcados cada.

Assim, ele tratou de celebrar o bom momento no clube. "Esse ano eu comecei com o pé direito. A expectativa é a melhor possível. Quero dar continuidade ao meu trabalho no profissional e conquistar títulos para fechar com chave de ouro", disse.

Stéfano Yuri também agradeceu a confiança e apoio da direção santista. "O Santos está depositando uma confiança muito grande em mim e eu espero corresponder a altura", comentou.