Santos renova com Thiago Maia após 'novela' de dez meses

O Santos renovou o contrato do volante Thiago Maia por mais quatro anos. Uma das principais revelações da campanha de recuperação do Santos após a chegada de Dorival Junior, o volante de 18 anos terá aumentos salariais gradativos até 2019. Os detalhes foram finalizados em reunião na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, com os representantes do jogador, familiares e a diretoria do Santos.

Os direitos econômicos continuam divididos em 72% do Santos e 28% de investidores do jovem jogador.

Até a assinatura do novo vínculo, as negociações foram difíceis, arrastadas e duraram quase dez meses Irritado com a postura do empresário Juan Figer, o presidente Modesto Roma Junior chegou a romper relações com o agente. O contrato do atleta era válido apenas até fevereiro de 2016 e, por isso, ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube. Ele tinha propostas do Atlético de Madrid, da Espanha, do Juventus, da Itália.

Thiago Maia passou a ter uma boa sequência como titular neste ano, no fim do trabalho do técnico Marcelo Fernandes e com a chegada de Dorival Júnior. Volante com grande poder de marcação, mas com habilidade para chegar ao gol adversário, Maia soma 28 jogos e um gol.