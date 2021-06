Santos renova contrato do uruguaio Carlos Sánchez até julho de 2023

O Santos decidiu renovar o contrato de Carlos Sánchez até 22 de julho de 2023. O novo acordo foi assinado nesta segunda-feira pelo presidente Andres Rueda e o meio-campista uruguaio, que está na fase final da recuperação da lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo e em breve estará liberado para ser relacionado para as partidas.

As negociações entre a diretoria e Sánchez vinham acontecendo há alguns meses, enquanto o jogador ainda se recupera de lesão. A qualidade técnica do experiente atleta de 36 anos foi determinante para o clube acertar a prorrogação do vínculo por mais dois anos. Os dirigentes consideram que o uruguaio já é um ídolo.

Leia Também Diniz desconversa sobre possibilidade de time misto e pede paciência com Sánchez

"Estamos felizes em anunciar que vamos manter um ídolo do clube para continuar defendendo nosso time. O Sánchez é um símbolo de raça, de liderança e será um grande reforço nos gramados, porque mesmo em recuperação sempre esteve junto com o grupo. Temos certeza de que ele tem tudo para ficar ainda mais marcado na história do Clube, com recordes e conquistas", disse o presidente do Santos, Andres Rueda.

Segundo maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 25 gols - um a menos que o colombiano Copete - Carlos Sánchez estreou pelo Santos em 4 de agosto de 2018. Disputou, até agora, 104 jogos com a camisa 7 e marcou 25 gols.

Se sentindo em casa... ➕ ⏸ pic.twitter.com/98QAV9xVy7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 7, 2021

"A história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, e eu quero levar essa alegria para essa torcida grande do Santos. É uma história muito linda e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho", afirmou Sánchez.

Muito feliz em continuar escrevendo a minha história com o #MantoSagrado. Obrigado pelo carinho, nação santista! Aqui é Santos! ⚪⚫ @SantosFC pic.twitter.com/pSpxUTc0Ur — Carlos Sanchez (@patosanz_20) June 7, 2021

O meio-campista rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro do ano passado. Ele está em fase final da recuperação da lesão, visto que já voltou aos treinos com bola e participou também de um jogo-treino recentemente. Em breve, será reforço para o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz.