Santos renova contrato e mantém Léo por mais 1 ano

SANTOS - Enquanto busca reforços, o Santos anunciou nesta segunda-feira que o veterano lateral-esquerdo Léo terá mais um ano de contrato. "As bases foram acertadas e agora restam apenas os detalhes jurídicos", disse o vice-presidente do clube, Odílio Rodrigues. "É o reconhecimento da diretoria à bonita história do jogador, que é chamado de guerreiro pelo torcedor. Além de identificado com o clube, Léo é o maior ganhador de títulos do Santos depois que Pelé parou de jogar."

Léo já tem 37 anos e, por causa dos problemas físicos, participou de apenas 24 dos 72 jogos do Santos na atual temporada. Após assinar o novo contrato, ele vai passar por uma artroscopia no joelho direito para eliminar o problema que o impediu de disputar seguidos jogos do Campeonato Brasileiro. A intenção dele é de fazer o tratamento de recuperação durante as férias, para participar normalmente da pré-temporada.

"O torcedor pode esperar pela dedicação de sempre. Minha torcida é para que no próximo ano o número de lesões seja menor e que a marca de dois títulos por temporada seja mantida", disse Léo, cujo antigo vínculo acabava agora no final do ano. Se não renovasse com o Santos, ele iria encerrar a carreira.