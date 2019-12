Santos renova patrocínio com empresa do ramo alimentício até o final de 2020

Com o final do ano chegando, os clubes já começam a pensar na próxima temporada dentro e fora de campo. Nesta terça-feira, a diretoria do Santos anunciou a renovação de contrato com um de seus patrocinadores. A Kodilar, empresa do ramo alimentício, continuará a expor a sua marca nos meiões do uniforme do time profissional até o final de 2020.

"Mais um patrocinador renovado. Sinal de retorno e êxito na parceria. Agradecemos a confiança da Kodilar e esperamos seguir sendo importantes para a divulgação da marca em 2020", afirmou José Carlos Peres, presidente do Santos, sobre a parceria que está completando um ano.

Na negociação de renovação de contrato para 2020 foi incluída a participação da marca nos shorts dos uniformes que serão utilizados pela equipe sub-20 na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em janeiro.

"Iniciamos a parceria com a Kodilar em novembro de 2018 e com a renovação teremos ao menos 26 meses de relação de patrocínio. Os melhores retornos de investimentos de patrocínios acontecem exatamente em relações duradouras e esse movimento de renovações é um dos nossos principais objetivos para 2020", projetou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Santos.

"A Kodilar agradece a parceria com o Santos durante o ano de 2019, uma parceria de muito sucesso que vai se repetir em 2020. Assim como o Santos, estamos no topo, contando sempre com o apoio de nossos parceiros, por isso, ganhamos em primeiro lugar na categoria de Produtos Saudáveis, o Prêmio APAS Acontece 2019", declarou Wagner Zacharias, da Kodilar.