Santos repete 7 titulares e não escala Victor Ferraz em derrotas pelo Brasileirão

Acostumado a alterar as escalações do Santos entre um jogo e outro, Jorge Sampaoli tem a repetição de alguns padrões nas escalações dos três confrontos em que o time perdeu no Campeonato Brasileiro: sete jogadores foram titulares nesses compromissos. Mas o lateral-direito Victor Ferraz não iniciou nenhum deles.

LEIA TAMBÉM > Presidente do Santos diz que deseja renovar com Sampaoli até 2023

Victor Ferraz é o terceiro jogador que mais vezes foi titular no Santos em 2019 - 33 jogos -, atrás apenas do volante Diego Pituca (37) e do zagueiro Gustavo Henrique (35). Mas não foi escalado nas derrotas para Palmeiras (4 a 0), São Paulo (3 a 2) e Cruzeiro (2 a 0).

Nos dois clássicos, Sampaoli optou pela escalação do Santos com três zagueiros de origem, mas com Lucas Veríssimo exercendo as funções de lateral-direito quando o time era atacado - Felipe Aguilar e Gustavo Henrique eram os outros zagueiros. Já diante do Cruzeiro, a ideia inicial era ter Evandro como ala pela direita, com o lateral-esquerdo Jorge compondo o trio defendido com Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, expulso logo no começo do duelo.

Victor Ferraz ficou de fora dos clássicos contra Palmeiras e São Paulo por opção de Sampaoli, que até colocou o lateral-direito em campo durante o duelo com a equipe alviverde, em substituição a Felipe Aguilar. Já diante do Cruzeiro, não foi relacionado por estar resfriado - sem ele, o treinador acionou outro lateral-direito, Pará, após a expulsão de Gustavo Henrique, para substituir Evandro.

Já sete jogadores foram titulares nessas três derrotas: os zagueiros Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, os meio-campistas Diego Pituca e Carlos Sánchez e os atacantes Soteldo e Derlis González. E outros quatro começaram atuando duas vezes: Everson, Felipe Aguilar, Jorge e Eduardo Sasha. Já Vanderlei, Alison, Jean Lucas e Evandro foram escalados em uma dessas derrotas.

As escalações do Santos nas suas três derrotas:

18/05 - 0 x 4 Palmeiras - Vanderlei; Felipe Aguilar (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique; Carlos Sanchez, Diego Pituca, Alison, Jean Lucas (Jean Mota) e Felipe Jonatan (Cueva); Soteldo e Derlis González.

10/08 - 2 x 3 São Paulo - Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Evandro) e Felipe Jonatan (Jean Mota); Soteldo, Derlis González (Marinho) e Eduardo Sasha.

18/08 - 0 x 2 Cruzeiro - Éverson; Evandro (Pará, depois Luiz Felipe), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan, Sánchez (Alison), Derlis González e Soteldo; Eduardo Sasha.