Santos repete negócio e terá seis patrocinadores pontuais quarta-feira

A marca da empresa de alimentações iFood estará na parte nobre da camisa, espaço reservado para o patrocínio master. A gráfica online Futura Imbatível ficará na parte abaixo dos números, juntamente com a ótica Diniz. A escola de idiomas CNA estampará sua marca nos ombros. A empresa do ramo veterinário Petz estará nos calções. Por fim, a Zaeli, que atua no ramo alimentício, nas barras frontais da camisa.

A estratégia de patrocínios pontuais já havia sido adotada no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, também com seis patrocinadores. Essa forma de negociação está contribuindo para que o Santos mantenha suas contas em dia. No final do mês de julho, a diretoria quitou os valores de salários e direitos de imagem que estavam atrasados.