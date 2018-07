Santos repete promoção de ingressos para lotar a Vila contra o Vasco

O Santos quer aproveitar o bom momento no Campeonato Brasileiro – nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota – para manter o apoio do torcedor nos jogos na Vila Belmiro. Para isso, na partida diante do Vasco, nesta quarta-feira, o clube vai repetir a promoção de ingressos que levou mais de 12 mil pessoas à Vila na vitória sobre o Coritiba, no sábado.

Nas bilheterias, os torcedores com as camisas do Santos e os acompanhantes dos associados pagam meia-entrada. O ingresso mais barato custa R$ 20. Os membros de todas as categorias do programa Sócio Rei podem comprar os bilhetes pela internet. Torcedores comuns já podem adquirir seus ingressos nas bilheterias da Vila Belmiro e demais postos autorizados.

As entradas custam entre R$ 20 e R$ 80. Estudantes, professores das redes públicas municipais e estadual de ensino e idosos acima de 60 anos também têm direito à meia-entrada.

Com a promoção de ingressos, o Santos procura aumentar a média de público nos jogos em casa. Embora o clube esteja se recuperando com os últimos resultados e tenha conseguido cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, a média de público na Vila Belmiro ainda é baixa. Com cerca de 9 mil pagantes por jogo na Vila, o Santos ocupa apenas a 21ª posição neste ranking entre os clubes das Séries A, B e C do futebol brasileiro em 2015.