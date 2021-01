Santos rescinde com zagueiro Noguera e faz homenagem a Diego Pituca

Fabian Noguera foi contratado do Banfield em 2016 e jamais se firmou no Santos. Nesta sexta-feira, o clube brasileiro entrou em acordo e rompeu o vínculo com o zagueiro argentino que ia até o meio do ano.

O jogador chegou em julho de 2016 sob expectativa, mas nunca fez valer o investimento. Desde novembro de 2017 não vestia a camisa santista, estava fora dos planos de Cuca e treinando em horários diferentes do elenco profissional.

Com acordo de cinco anos, o Santos acabou optando por empréstimos de Noguera. Ele passou por Estudiantes, Nàstic-ESP e Ponferradina-ESP. Agora está livre, aos 25 anos, para escolher uma nova equipe.

"Em comum acordo, o Santos Futebol Clube acertou nesta sexta-feira a rescisão de contrato com Fabián Noguera. O zagueiro tinha vínculo com o Peixe até junho de 2021. O acordo foi benéfico para todas as partes e o Clube economiza com verbas rescisórias", divulgou o clube.

As economias serão vitais para o Santos investir na aquisição em definitivo de Luan Peres junto ao Brugge, da Bélgica. Já Lucas Veríssimo se despede ao fim da Libertadores a caminho do Benfica.

Também neste sexta-feira, o Santos fez uma homenagem ao volante Diego Pituca, que completou 150 jogos com a camisa do clube no duelo de ida das semifinais da Libertadores, diante do Boca Juniors.

Pituca achava que ia conceder entrevista. Mas, na verdade, seria apenas homenageado. Assistiu a um vídeo com seus pais parabenizando-o pela marca e não conteve as lágrimas. "Nossa, sem palavras. Se estou no Santos hoje é graças aos dois. Muito obrigado, não esperava. Estou muito feliz", disse um emotivo jogador.

Recuperado da primeira parte da homenagem, ainda recebeu uma placa comemorativa das mãos do ex-volante Renato e uma camisa com o número 150 das mãos da mulher.